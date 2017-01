Kita-Betreiber in Halle Stadtrat lehnt SKV-Insolvenzplan ab

Der Stadtrat in Halle hat den Insolvenzplan des größten privaten Kita-Betreibers SVK am Mittwochabend abgelehnt. Er ist damit der Empfehlung der Stadtverwaltung gefolgt.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war dem Beschluss in der nichtöffentlichen Stadtratssitzung eine heftige Debatte im öffentlichen Teil der Sitzung vorausgegangen.

Die Auseinandersetzung um die Rückzahlung von 1,2 Millionen Euro an die Stadt sei inzwischen auf der persönlichen Ebene angelangt und von Vorwürfen geprägt, berichtet ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT. SKV-Verteidiger und der Oberbürgermeister werfen sich gegenseitig verwerfliches Verhalten vor.

Der Kita- und Hortbetreiber hatte der Stadt für die Jahre 2006 bis 2011 unter anderem Investitionen und Abschreibungen in Rechnung gestellt. Die sind, laut einem Gerichtsbeschluss, aber nicht erstattungsfähig. Die SKV Kita kann die geforderten 1,2 Millionen Euro aber nicht zurückzahlen. Das ist der Grund für die Insolvenz.

In einer Woche könnte auf einer Gläubigerversammlung entschieden werden, wie es tatsächlich mit den 250 Beschäftigten und 1.900 betreuten Kindern weitergeht.

Hunderte Erzieher und Eltern hatten am Mittwoch vor dem Stadthaus in Halle demonstriert. Mit Plakaten, Fahnen und Trillerpfeifen brachten sie ihren Unmut über die Schließung der SKV Kita GmbH zum Ausdruck und forderten den Erhalt der SKV-Kitas in Halle.