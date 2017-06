Abschluss des Sachsen-Anhalt-Tags "Eisleben, die geilste Stadt aller Zeiten!"

Auch Martin Luther höchstselbst marschiert beim Festumzug mit, seine Frau an seiner Seite. Schließlich steht der 21. Sachsen-Anhalt-Tag unter dem Motto "Die Welt zu Gast in Luthers Heimatstadt". Die Route des Festumzugs führt dann auch nur wenige Meter an seinem Geburtshaus vorbei. Auf Luther folgen die kostümierten Grafen von Mansfeld. "Ich grüße euch!", ruft ihnen der Moderator von der Bühne aus zu.

"Schon sind wir im nächsten Bild, das geht hier Schlag auf Schlag." Der Moderator kündigt nun Luthers Eltern an, die vor mehr als 500 Jahren nach Eisleben kamen. Luthers Mutter, Margarethe Luder, war da bereits schwanger. Auch ihre Darstellerin heute ist im sechsten Monat und erwartet einen Sohn. Er soll aber wohl nicht Martin heißen.

Bildrechte: MDR/Gaby Conrad "Jetzt kommen die Pferde", ruft eine begeisterte Zuschauerin, die etwas erhöht am Lutherdenkmal steht und den Umzug beobachtet. Sie kann gar nicht genug bekommen und ist von allem entzückt: der Blasmusik der Musikschulen, den Trachten der Bergleute, den vielen Tänzerinnen aus den verschiedensten Tanzschulen und den Vereinen. So viel Engagement im Land, das man sonst nichts sieht; so viele Traditionen, die am Leben gehalten werden. Hier bekommt sie einen Querschnitt von ganz Sachsen-Anhalt präsentiert.

Genauso reibungslos wie der Umzug lief laut Polizei der gesamte Sachsen-Anhalt-Tag. Heiko Prull vom Polizeirevier Mansfeld Südharz arbeitet im Führungsstab und sagt, das Sicherheitskonzept sei "vollumfänglich aufgegangen". Die Zwischenfälle könne man an wenigen Fingern abzählen, was für derartige Veranstaltungen sehr wenig sei. Es habe Beleidigungsdelikte "nach ein, zwei Bier" gegeben, außerdem sechs Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Auch die Zusammenarbeit von Sicherheitspersonal und Polizei habe gut funktioniert.

Insgesamt waren mehrere hundert Polizisten im Einsatz. Bei Heiko Prull vom polizeilichen Führungsstab habe sich eine Besucherin sogar bedankt – "für so viele freundliche Polizisten“. Außerdem seien die LKW-Sperren an den Hauptzugängen von den Besuchern positiv aufgenommen worden.

Bildrechte: MDR/Gaby Conrad Eislebens Oberbürgermeisterin Jutta Fischer war am dritten Tag der Feierlichkeiten noch euphorischer als zu Beginn. Sie wolle jeder Stadt das Landesfest ans Herz legen, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT: "Es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, es ist eine Nachhaltigkeit, die nachwirkt und ich kann nur jedem empfehlen, sich zu bewerben."

Ganz billig ist das aber nicht. Das Fest hat laut Jutta Fischer insgesamt 630.000 Euro gekostet. Davon habe die Lutherstadt Eisleben 70.000 Euro übernommen, der Landkreis Mansfeld-Südharz 100.000 Euro. Zudem habe es viele Sponsoren und auch einen Zuschuss vom Land gegeben. Denn der Veranstalter des 21. Sachsen-Anhalt-Tags war die Lutherstadt Eisleben zusammen mit der Staatskanzlei und dem Ministerium für Kultur. Einnahmen gab es laut Oberbürgermeisterin aber auch; durch Stand- und Parkgebühren.

Das Fest wird künftig nur noch alle zwei Jahre stattfinden – auch wegen der Kosten. Als Abschluss des Sachsen-Anhalt-Tags übergibt der Gastgeber eigentlich traditionell die Fahne an den nächsten Ort. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff stellt klar: "Die Fahne bleibt erst einmal hier im Rathaus von Eisleben." Die Hansestadt Tangermünde war wegen des Kostenrisikos als Veranstalter für das Jahr 2018 abgesprungen. Für 2019 habe sich bisher nur Quedlinburg beworben, die Bewerbungszeit laufe noch. In den nächsten Wochen werde entschieden, wer den 22. Sachsen-Anhalt-Tag ausrichtet, sagt Haseloff.

Bildrechte: MDR/Kathrin Heyer Die Eisleber sind auf jeden Fall schon jetzt etwas traurig, dass der Trubel schnell wieder vorbei sein wird. Ein Vater trägt seinen Sohn auf dem Arm sagt: "Wir finden das toll, dass endlich etwas los ist in Eisleben." Auch eine Gruppe aus Singapur ist auf dem Festgelände unterwegs und schwärmt: "It's so beautiful." – "Es ist wunderschön." Eigentlich waren sie nur wegen des Reformationsjubiläums in die Stadt gekommen und sind froh, dass sie das Fest miterleben konnten.