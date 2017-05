Mit einem absichtlichen Auffahrunfall hat ein Autofahrer auf der Autobahn 9 offenbar Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Fahrer eines Kleintransporters am Sonntag in Höhe Bad Dürrenberg während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er sei dann vom Weg abgekommen und etwa 500 Meter an der Mittelleitplanke entlanggeschliffen.