Krankhaftes Übergewicht Mit Operation gegen Fettsucht

Nennen wir ihn Peter S. Er will anonym bleiben. Denn mit Fettsucht offen umzugehen, ist für Betroffene schwer. Als Kind war er dick. Als Erwachsener stark übergewichtig. Er litt unter Vereinsamung. "Die Leute gucken einen schief an auf der Straße, man traut sich nicht mehr raus, weil man eigentlich nur auf Ablehnung stößt", erzählt er MDR SACHSEN-ANHALT.

Peter S. ging nur noch zur Arbeit, dann einkaufen und wieder nach Hause. Sein Essverhalten steuerte einer Katastrophe entgegen, meint er rückblickend. Zwei Döner hintereinander seien keine Seltenheit gewesen. Das Gefühl, abgelehnt zu werden, habe viel Frust verursacht. Und der habe sich wieder beim Essen entladen. Wer sich so zurückzieht, hat kaum noch Sozialkontakte.

Ausweg Operation?

Zwei Millionen Menschen in Deutschland geht es ähnlich wie Peter S. Sie leiden an Fettsucht, "Adipositas" ist der Fachbegriff dafür. Doch wie kommt man aus dieser Spirale wieder heraus? Das können Betroffene, Angehörige und Interessenten in Halle an diesem Sonnabend erfahren – beim europaweiten Aktionstag zu Adipositas. Fachärzte und Selbsthilfegruppen informieren im Diakoniekrankenhaus Halle, zum Beispiel über Behandlungsmöglichkeiten wie die Magenverkleinerung.

Dr. Frank Weigmann führt seit vielen Jahren Magenverkleinerungen durch. Bildrechte: MDR/Anja Walczak Auch Chirurg Dr. Frank Weigmann, der seit vielen Jahren Operationen am Magen durchführt, ist dabei. Seiner Ansicht nach lässt sich durch Magenverkleinerungen das Grundproblem durchaus lösen. Ohne Operation sei es schwierig: "Wenn die Magenverkleinerung nicht da ist, dann ist es so, dass das Sättigungsgefühl nicht einsetzt, und das führt dann immer wieder dazu, dass die Betroffenen nicht aufhören können zu essen."



Eine Magenverkleinerung wirke wie eine natürliche Bremse. Doch bevor Krankenkassen so eine Operation finanzieren, müssen Betroffene nachweisen, dass sie tatsächlich krankhaft fettsüchtig sind. Ärztliche Atteste müssen bestätigen, dass keine Diäten mehr helfen und man mit Sport das Problem nicht in den Griff bekommt.

Doch eine Operation allein könne das Problem nicht vollständig lösen. Denn Adipositas habe verschiedene Ursachen, kann zum Beispiel mit Diabetis zusammenhängen. Inzwischen ist klar, dass es sich bei Adipositas um eine chronische Erkrankung handelt. Veränderungen in der Ernährung, das Essverhalten, aber auch genetische Veranlagungen spielen eine Rolle. Natürlich habe nicht jeder Übergewichtige eine Fettsucht. Doch spätestens bei Begleiterkrankungen sollte man hellhörig werden, sagt Facharzt Dr. Frank Weigmann: "Warnsignale sind zum Beispiel Diabetes, Fettwerte, die im Blut nachgewiesen werden, Gelenkschmerzen."

"Du darfst nicht so viel fressen, dann bist du nicht so fett"

Peter S. hat jahrelang um so eine Operation gekämpft. Vorausgegangen war ein Schlüsselerlebnis: "Vor dem Supermarkt kam mir ein älterer Mann entgegen, schaute mich an und sagte mir ins Gesicht, du darfst nicht so viel fressen, dann bist du nicht so fett." Ein Schock für Peter S. Er wog 200 Kilo und litt unter Gelenkschmerzen. Bei ihm wurden Diabetes und hohe Fettwerte im Blut nachgewiesen. Die Krankenkasse zahlte die Operation.

Peter S. ist auch nach der Magenverkleinerung noch übergewichtig. Bildrechte: MDR/Anja Walczak Nach der OP musste der 50-Jährige sein Essverhalten komplett umstellen. Denn sein Magen ist nun so klein, dass gerade noch eine Banane hineinpasst. Ein Döner reicht jetzt für vier Mahlzeiten. In Restaurants bestellt er sich mittlerweile nur noch Vorspeisen – und ist satt.



Peter S. hat 70 Kilo abgenommen. Seine Beschwerden haben sich nun alle gebessert.

Zwar gilt er Peter S. immer noch als übergewichtig. Doch er traut sich wieder unter Menschen: "Man lebt besser, man fühlt sich besser." Klar ist aber auch, dass so eine Operation kein Problemlöser für die Seele ist. Doch Peter S. hat Gleichgesinnte bei der Paritätischen Selbsthilfekontaktstelle Halle-Saalekreis gefunden. Langsam aber sicher kehrt sein Selbstbewusstsein zurück.

