Portrait Eine Frau und ihre 800 Adventskalender

Was sich wohl hinter dem nächsten Adventskalender-Türchen verbirgt? Für Cornelia Richtarsky ist es eine Freude, im Dezember jeden Tag neue Bilder bestaunen zu können. Kalender mit Inhalt kauft sie nie, es müssen schon die Einfachen sein, die es seit mehr als 100 Jahren gibt. Doch ein Kalender genügt ihr schon lange nicht mehr. "Wo meine Kinder klein waren, wurden auch schon immer zwischen 20, 30 und 40 Kalender geöffnet." Auf dem Level sei sie geblieben. "40 Stück muss ich jeden Tag öffnen, da stehe ich eher auf und mein Mann kann noch schlafen", erzählte sie MDR SACHSEN-ANHALT.

Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke mit dem Trabi. Über solche Feinheiten freut sich Cornelia Richtarsky immer wieder. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Bald beginnt für Cornelia Richtarsky wieder die schönste Zeit des Jahres. In sieben Wochen ist erster Advent. Zu ihrer Sammlung von mittlerweile 800 Kalendern kommen dann wieder einige dazu. Sie hat eine ganze Bandbreite: von vor dem Zweiten Weltkrieg, aus der DDR-Zeit, Nachwende-Kalender, ausländische Kalender und viele mehr.



Richtarsky fasziniert, dass sie damit auch Dokumentationen der jeweiligen Zeit besitzt. Politisches und Kulturelles spiegle sich in den Kalendern wieder. "Hier habe ich zum Beispiel einen DDR-Kalender, wo der Weihnachtsmann mit dem Trabant vor dem Haus steht oder hier habe ich einen Plattenbau, wo die Fenster des Hochhauses auch gleichzeitig die Fenster des Kalenders sind."

Nichts für Kinder: Anzügliche Kalender

Was früher Gemütlichkeit bedeutete, was architektonisch modern war – all das sei in den Kalendern abzulesen. Und zu jedem einzelnen kann sie eine Geschichte erzählen, wie zu dem allerersten, an den sie sich erinnern kann. Als Kind hing er über ihrem Bett und bereits mit Öffnen des ersten Türchens war es um sie geschehen: Eine hübsche, gezeichnete Kette verbarg sich dahinter. Zudem setzte sich die Geschichte des Kalenders mit jedem Türchen fort.

Ihr erster und liebster Kalender. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Zu Richtarsky's Leidwesen wollte ihre Mutter ihr in der Pubertät keine Kalender mehr kaufen. "Da hat meine Mutti gesagt, jetzt bin ich zu groß, jetzt gibt’s keine Kalender mehr." Deshalb hat sie sich dann selbst Kalender gekauft, und die hatten so schöne Motive, dass sie sich gedacht habe: "Da kannst du doch mal anfangen zu sammeln."



Auch anzügliche Kalender gehören mittlerweile zu ihren Schätzen. Sie kann ihr Lachen kaum unterdrücken, als sie erzählt: "Wenn man das Fenster aufmacht sind nackige Figuren in besonderer Position dargestellt." Auch zwei nackte Engel sind zu sehen, die sich betrinken. Sie zeigt auf eine andere Figur und kann jetzt vor Kichern kaum mehr reden: "Die reitet auf dem Weihnachtsmann."