Der parteilose Politiker betonte, es sei zwar vorher angekündigt worden, dass nicht der gesamte Müll verschwinde. Bei der Beräumung sei aber vieles zutage getreten, erklärte er weiter. "Ich bin kein Schwarzmaler, wenn ich sage, dass diese Situation noch nicht ausgestanden ist", so Puschendorf. Die Gemeinde Teuchern sei es, die zuständig für die Ordnung und Sicherheit sei.

Dutzende Male musste die Feuerwehr Teuchern nach Naundorf ausrücken, um Müllberge zu löschen (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Burgenlandkreis und das Landesverwaltungsamt in Halle hatten vergangene Woche mitgeteilt, dass die Beräumung der früheren Recyclinganlage abgeschlossen sei. Spezialfirmen waren mehrere Wochen im Einsatz gewesen, um die seit Jahren wachsenden Müllberge zu beseitigen. Demnach waren allein im Sommer mehr als 1.500 Tonnen Müll abtransportiert worden. Schon im Januar hatten Firmen brennbares Material entfernt.



Die örtliche Feuerwehr hatte in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Mal ausrücken müssen, weil Brandstifter immer wieder auf dem 110.000 Quadratmeter großen Gelände gezündelt hatten. Schon zu Jahresbeginn hatten die Brandschützer deshalb eine komplette Räumung der Anlage gefordert. Sie hatten das mit Bedenken begründet, wonach nach der Beräumung noch immer genügend Abfall übrig ist, um ein Feuer zu legen. Messungen hatten in der Vergangenheit ergeben, dass die zulässigen Grenzwerte für Blausäure mitunter deutlich überschritten wurden. Blausäure ist leicht brennbar und verdunstet schnell.