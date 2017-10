Alsleben im Salzlandkreis CDU-Hochburg am Bröckeln

Wer in Alsleben einkaufen will, hat die Auswahl: Edeka, Aldi oder Penny sind im Angebot. Seit dieser Woche gibt es auch bei Hausärzten wieder Auswahl. Da hat Frank Siebert seine Praxis in der Torstraße geöffnet. Sehr zur Freude von Rentnerin Rita Nicolai. Die Alsleberin ist froh, nicht mehr mit dem Bus über Land fahren zu müssen, um zum Arzt zu kommen. Der neue Hausarzt wohnt in Halle, kommt aber aus der Region. Er berichtet, Politiker und Wirtschaft hätten sich sehr darum bemüht, dass er in Alsleben seine Praxis eröffnet. Die Politiker, das sind vor allem die örtlichen Bürgermeister von der CDU und der Geschäftsführer der Saalemühle, dem das Haus gehört, in dem Siebert jetzt seine Arztpraxis betreibt.

CDU dominiert, Grüne und SPD bedeutungslos

Die CDU und die Saalemühle – sie sind es, die der 2.633-Seelen-Gemeinde Alsleben bis heute ihren Stempel aufdrücken. Die CDU kontrolliert neun von 14 Sitzen im Stadtrat und stellt den Ortsbürgermeister. Wahlergebnisse zwischen 40 und 60 Prozent gehörten für die CDU bei regionalen Wahlen hier zum Standard. Nur die Linke bietet Paroli. SPD und Grüne sind in Alsleben heute bedeutungslos. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, zu der Alsleben gehört, ist ein CDU-Mann aus dem Ort.

Saalemühle als Treiber der Region

Die Saalemühle beschäftigt vor allem Menschen aus der Region Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Saalemühle, in der jeden Tag über Tausend Tonnen Weizen zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden, ist das wichtigste Unternehmen in Alsleben. Rund 130 Menschen arbeiten im Unternehmen, berichtet Geschäftsführer Michael Gutting, der ebenfalls im Ort wohnt. Die meisten Beschäftigten kommen aus der Region. Aber an der Saalemühle würden noch mehr Arbeitsplätze hängen, erklärt Gutting. Schließlich kaufe man pro Jahr für 80 Millionen Euro Waren ein, oft aus der Region. Die Saalemühle gebe jedes Jahr Zehntausende Euro für Sponsoring aus. Davon profitieren diverse Vereine im Ort, aber auch das Freibad oder die Freiwillige Feuerwehr. Satte 900.000 Euro hat die Saalemühle investiert, um in Alsleben eine sanierungsbedürftige Schule aufzukaufen und herrichten zu lassen. Die Verbandsgemeinde zahlt nun Miete an das Unternehmen, das sein Ziel erreicht hat: Die Schule im Ort zu halten und sich damit seinen Beschäftigten als attraktiver Standort anpreisen zu können.

"Die Saalemühle ist sehr wichtig. Der Mühlendirektor hat sehr viel gemacht hier in Alsleben. Arbeitsplätze geschaffen. Alles schön hergerichtet", schwärmt Rentnerin Rita Nicolai. Von hier wegzuziehen, das könne sie sich nicht vorstellen. "Alsleben ist eine schöne kleine Schifferstadt. Im Sommer ist es fantastisch hier an der Saale, wenn man spazieren geht. Eigentlich sind alle zufrieden."

Das Unternehmen Saalemühle ließ die Schule in Alsleben sanieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So gar nicht ins Bild der Zufriedenheit passen da die jüngsten Wahlergebnisse in Alsleben. Bei der Landtagswahl 2016 wurde die AfD in der CDU-Hochburg Alsleben mit 31,9 Prozent stärkste Partei. Die CDU musste sich mit 31,6 Prozent begnügen. Auch bei der Bundestagswahl musste die CDU in ihrer Hochburg deutlich Federn lassen. Mit 30,5 Prozent lag sie zwar wieder an der Spitze, allerdings mit über zehn Prozentpunkten weniger als noch bei der Bundestagswahl 2013. Auf Platz Zwei folgt nun mit 25,5 Prozent die AfD.

Sparsame Haushaltsführung