Ausstellung in Bernburg 70 Jahre AMIGA-Schallplatten

Das ist AMIGA Das legendäre Plattenlabel steht für eine turbulente Erfolgsgeschichte in Ost und West, die musikalisch wie wirtschaftlich ihresgleichen sucht. Die Plattenfirma ist Heimat einer eigenen Richtung, dem Ostrock. City, Puhdys, Karat oder Silly wurden zum Sound der DDR, den AMIGA schon damals erfolgreich in den Westen exportierte. Fast 50 Jahre lange erschien auf AMIGA das komplette Repertoire an zeitgenössischer Musik. Gepresst wurden mehr als 2.000 Alben und 5.000 Singles: von Rock- und Popmusik, über Jazz, Schlager und volkstümlicher Musik.

In Bernburg können Besucher in Erinnerungen schwelgen. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

"Mythos und Kult des ersten deutschen Schallplattenlabels" heißt die Ausstellung, die auch die deutsche Schallplattengeschichte beleuchtet: Von der Erfindung der Schallplatte vor genau 130 Jahren hin zur Herausgabe der ersten AMIGA-Platte vor 70 Jahren. Das Label hat in 70 Jahren Musikgeschichte Stars und Trends hervorgebracht, die die Besucher auf ihrer Reise entdecken können. Außerdem sollen Schallplatten-Fans mit einem "AMIGA-Hit-Zettel" in die bunte Welt der Schallplatten eintauchen können und ihren Hit suchen. Der Streifzug durch die Geschichte soll so zu einer Zeitreise in die eigene Vergangenheit werden.