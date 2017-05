Laut Polizei war es nach dem Ende der Demonstration der Rechtsextremen zufolge an der Ecke Mansfelder Straße/Holzplatz zu einem Angriff auf Jugendliche gekommen. Das berichteten Geschädigte und Zeugen nach der Attacke. Die Gruppe wurde demnach aus zwei Pkw heraus mit Flaschen und Steinen beworfen und mit Reizgas besprüht.

Danach hielten die Fahrzeuge, eine Person stieg aus und habe mehrfach mit einem Schlagstock auf einen jungen Mann eingeschlagen. Der 25-Jährige musste mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus behandelt werden. Eine 21-Jährige wurde durch das Reizgas an den Augen verletzt. Auch ihre Verletzungen mussten in einem Krankhaus versorgt werden.