Angriff in Halle Unbekannte attackieren Haus der Identitären Bewegung

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Halle ein von Anhängern der Identitären Bewegung genutztes Haus angegriffen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen mitteilte, warfen die Täter kurz vor Mitternacht Steine gegen den mutmaßlichen Sitz der Gruppierung. Außerdem zündeten sie drei Mülltonnen an und beschmierten die Haustür mit einer stark riechenden Flüssigkeit. Durch die Steinwürfe seien zudem drei parkende Autos beschädigt worden, sagte die Sprecherin.

Staatsschutz ermittelt

Nach der Attacke sind die Täter laut Polizei unerkannt geflüchtet. Bei dem Angriff ist niemand verletzt worden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Landfriedensbruch. Auch der Staatsschutz hat seine Arbeit aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten von einer politisch motivierten Tat aus. Die Identitäre Bewegung wid vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Demo am Samstag

Das Haus der Identitären befindet sich unmittelbar neben dem neuen Steintor-Campus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am kommenden Samstag planen linke Gruppen eine Demo gegen das Haus der Identitären Bewegung in der Adam-Kuckhoff-Straße 16. Unter dem Motto "Faschos, verpisst euch! Nazizentrum dichtmachen!" ist um 16 Uhr eine Auftaktkundgebung geplant. Danach zieht ein Demonstrationszug durch die Innenstadt und endet am Markt in Halle.



Laut Polizei kommt es aufgrund der Demo zu zusätzlichen Parkverboten und Straßensperrungen. Anwohner rund um das Steintor werden gebeten, darauf zu achten.

Protest wächst

Erst vergangene Woche hatten sich rund 120 Anwohner, Institutionen und Geschäftsinhaber in einem offenen Brief gegen das Hausprojekt in der Nähe vom Steintor-Campus gestellt. In dem Schreiben wurde deutlich, dass die Unterzeichner die Aktivitäten der Identitären ablehnen. So hieß es unter anderem: "Wir wünschen ausdrücklich keine Nachbarschaft mit Ihnen."