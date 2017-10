In dieser Wanne wurde der Rentner gebadet. Er starb etwa eine Woche später an den Folgen.

In dieser Wanne wurde der Rentner gebadet. Er starb etwa eine Woche später an den Folgen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu heißes Badewasser Anklage wegen tödlicher Verbrühungen

Die Staatsanwaltschaft Halle hat Anklage gegen eine Krankenschwester erhoben. Die Frau soll einen Rentner in einem Pflegeheim in Beyernaumburg zu heiß gebadet haben. Der halbseitig gelähmte Mann starb an seinen Verbrühungen.