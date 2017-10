Identitäres Hausprojekt in Halle Das "Gespenst" im Steintor-Viertel

Das Haus der Identitären Bewegung liegt in der Innenstadt von Halle direkt neben dem neuen Steintor-Campus. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler

Zentral gelegen, jung, studentisch – so wird das Steintor-Viertel in Halle von seinen Anwohnern beschrieben. Doch seitdem dort im Sommer die "Identitäre Bewegung" ein Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße bezogen hat, kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Mehrfach wurde das Haus bereits angegriffen. Farbbeutel und Steine wurden geworfen. Mülltonnen wurden angezündet. Zudem hat es mehrere Proteste aus der Öffentlichkeit gegen die neuen Mieter gegeben. So auch am Samstag: Mehrere linke Gruppen hatten zu einer Demonstration unter dem Motto "Kick them out – Nazizentren dicht machen" aufgerufen. Nach Polizeiangaben haben gut 800 Menschen an dem friedlichen Protest gegen das von der "Identitären Bewegung" genutzte Zentrum teilgenommen.

Identitäre nicht in der Nachbarschaft gewollt

Darüber hinaus haben kürzlich erstmals Nachbarn ihrem Unmut öffentlich Luft gemacht. In einem offenen Brief haben sie erklärt, dass sie keine Nachbarschaft mit den Bewohnern des Hausprojektes eingehen wollen. Der Grund: Der Verfassungsschutz stuft die Bewegung als rechtsextrem ein.

Seit etwas einem Jahr wohnt Angela Bartz im Steintor-Viertel in Halle. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Rund 120 Anwohner haben den Brief unterschrieben. Eine von ihnen ist Angela Bartz. Vor einem Jahr ist die Pädagogin in das Viertel gezogen. Es sei ein schönes Viertel mit vielen Studenten und Familien, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Doch seit dem Sommer habe sich daran einiges geändert. "Seit die Identitäre Bewegung hier ist, hat sich die Lebensqualität im Viertel verändert. Zum Beispiel durch die häufige Polizeipräsenz." Aber auch in den Gesprächen der Anwohner untereinander spiegele sich das wider. "Wir reden ganz oft miteinander. Viele sind in Sorge, was passiert. Ich kenne auch Familien, die überlegen, hier wegzuziehen. Das würde ich äußerst schade finden."

Seit die Identitäre Bewegung hier ist, hat sich die Lebensqualität im Viertel verändert. Angela Bartz, Anwohnerin

Sehen tun die Anwohner des Steintor-Viertels ihre neuen Nachbarn dabei so gut wie nie. "Ich weiß überhaupt nicht, wer da wohnt", so Angela Bartz. Das bestätigt auch ein Anwohner, der aus Sicherheitsgründen lieber anonym bleiben möchte. Die Bewohner des Hauses sehe er selten und wenn, dann nur in einer Gruppe. Meist sei das bei ihren Aktionen, wie beispielsweise dem Versuch, Erstsemester auf dem Uni-Campus anzuwerben. Ansonsten seien sie eher unauffällig. Es fühle sich beinahe an wie ein Geist, der im Viertel schwebt.

Durch die Kameras hat man das Gefühl, es sei eine Art Gespensthaus, das alles sieht, aber man selbst bekommt es nicht zu Gesicht. Awohner des Steintor-Viertels, anonym

Denn nachdem das Haus der rechten Bewegung Ziel mehrere Angriffe war – erst vergangene Woche hatten 20 bis 30 vermummte das Haus mit Farbe und Buttersäure attackiert – haben die Identitären zur eigenen Gegenmaßnahme gegriffen und in etwa fünf Metern Höhe zwei Überwachungskameras an der Fassade installiert. Ob wirklich gefilmt wird, ist unklar. Aber das bloße Dasein genügt, dass sich die Anwohner beobachtet fühlen.

Zwei Kameras hängen an der Fassade des Hauses in der Adam-Kuckhoff-Straße 16. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Wer, wann, wie gefilmt werde, wüssten sie nicht, so der anonyme Anwohner. "Wir haben keine Ahnung, was mit den Aufnahmen passiert und wer diese zu sehen bekommt. Aber man fühlt sich beobachtet. Und diese Gedanken hatte man hier früher nicht, wenn man auf die Straße geht." Ob durch die Kameras die Privatsphäre der Anwohner im Steintor-Viertel verletzt wird, prüft derzeit der Landesdatenschutzbeauftragte.

Anwohner gründen Bürgerinitiative

Damit sie selbst aktiv etwas tun können, hat sich im Viertel eine Bürgerinitiative gegründet. Rund 60 Anwohner seien in der Initiative bereits aktiv, sagte der Sprecher des Bündnisses "Halle gegen Rechts", Valentin Hacken, MDR SACHSEN-ANHALT.