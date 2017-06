Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in einem Schlachthof in Weißenfels ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 47-Jährige sei am Montag im Fleischzerlegungsbetrieb Tönnies unter ein Fließband gezogen und dabei tödlich verletzt worden. Ein Kollege habe noch einen Notknopf gedrückt. Er kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Vom Fließband mitgeschleift

In einem Schlachthaus werden Keulen zerteilt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO Joachim Krüger, Leiter der Gewerbeaufsicht Süd in Halle, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der aus Polen kommende Arbeiter habe an einem Fließband für die Schweinekopfzerlegung gearbeitet. Für ihn sei es unklar, wie er dort zu Tode kommen konnte. Die Gewerbeaufsicht habe alle Daten aufgenommen. Der Betrieb laufe inzwischen wieder normal.



Auch die Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. Vermutlich sei der Mann mit seiner Arbeitskleidung an Metall-Dornen des Fließbandes hängengeblieben, mitgeschleift und am Ende zwischen Fließband und Wand eingequetscht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es müssten aber die genauen Ermittlungsergebnisse abgewartet werden. Es gebe auch keinen Hinweis darauf darauf, dass der Notknopf nicht funktioniert habe.

Nach Angaben der Firma zählt der Schlachthof in Weißenfels zu einem der modernsten in Europa. Etwa 1.700 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt.

Kritik am Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt

Erst Anfang April war es zu zwei tödlichen Arbeitsunfällen in Sachsen-Anhalt gekommen, unter anderem in einer Großbäckerei in Osterweddingen im Landkreis Börde. Der Dezernatsleiter im Gewerbeaufsichtsamt Mitte in Magdeburg, Dietrich Probst, hatte sich daraufhin kritisch über den Arbeitsschutz im Bundesland geäußert. Fast täglich erreichten die Behörden Beschwerden von Arbeitnehmern, sagte Probst MDR SACHSEN-ANHALT.

