Der genaue Ort des historischen Benediktinerklosters Posa bei Zeitz ist gefunden. Auf dem historischen Areal des mittelalterlichen Klosters sind erstmals Reste der Klosterkirche freigelegt worden. Diese lassen nun erstmal eine genaue Verortung der Kirche und weiterer Klosterbauten zu. Am Dienstag wurden die Funde an der Grabungsstelle präsentiert.

Grabungsleiter Holger Rode an der Grabungsstelle Bildrechte: MDR/Marie Luise Luther

Grabungsleiter Holger Rode sagte: "Das Wesentliche ist, dass die Mauerreste sich genau an der Stelle befinden, wo sie auch in einem Grundrissplan von 1659 eingezeichnet wurden Dieser sei erst vor einigen Jahren im Hauptarchiv in Dresden entdeckt worden.



Das Kloster im Stil der Romanik wurde im Jahr 1122 fertiggestellt. Laut Rode stammen die freigelegten Mauerreste allerdings aus dem 15. Jahrhundert und sind gotisch. Das deute darauf hin, dass die Kirche damals offenbar modernisiert und verlängert wurde.