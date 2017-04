Der Großbäcker Aryzta in Eisleben und Mansfeld will wieder 20 bis 30 ehemalige Mifa-Mitarbeiter übernehmen. Das kündigte der Konzern an. Bis Ende des Monats soll das Personal eingestellt sein. Das sagte der Pressesprecher von Aryzta, Günther Lindiger, MDR SACHSEN-ANHALT. Zuletzt hatte Aryzta in Eisleben und Mansfeld schon mehr als 20 frühere Mifa-Angestellte übernommen.