Das Halloren Schokoladenmuseum in Halle hat eine neue Attraktion. Das alte Biedermeierzimmer aus Schokoladen wurde dafür komplett umgestaltet. 1,5 Millionen Besucher haben in den vergangenen zehn Jahren das Schokoladenzimmer bestaunt.

Museumsleiter Ingo Beljan erklärt die Renovierungsarbeiten so: "Wir wollen zeigen, dass Schokolade naschen ein schönes Erlebnis ist. Wir wollen aber auch vermitteln, wieviel Handwerkskunst und Phantasie in so einem Lebensmittel steckt." Und natürlich wolle man so viele Zuschauer wie möglich begeistern und in das Museum locken.