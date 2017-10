Pflanzaktion in Halle 1.000 neue Bäume für zerstörten Stadtwald

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass ein Tornado in Halle eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. In der Dölauer Heide knickten hunderte Bäume um. Am Montag begann dort eine Aufforstung der besonderen Art.