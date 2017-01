Ärger um die Kindertagesstätte "Lebensbaum" in Halle: Dort haben Geschäftsführung und pädagogische Leitung ihre Arbeit eingestellt (Symbolfoto).

Ärger um die Kindertagesstätte "Lebensbaum" in Halle: Dort haben Geschäftsführung und pädagogische Leitung ihre Arbeit eingestellt (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Kita "Lebensbaum" in Halle Eltern bangen um Kinderbetreuung

Für berufstätige Eltern ist es eine ganz und gar unschöne Vorstellung: Man selbst muss arbeiten – und dann steht ohne jede Vorwarnung die Betreuung der Kinder auf der Kippe, weil die Kitaleitung abtritt. Einen solchen Fall gibt es jetzt offenbar in Halle. Dort haben am Donnerstag mehrere besorgte Eltern nach alternativen Betreuungsangeboten für den Nachwuchs gesucht. Die Stadt Halle gibt am Abend leichte Entwarnung.