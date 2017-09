Burgenlandkreis Endgültiges Aus für Käserei Bad Bibra

Das Ende der Burgenlandkäserei in Bad Bibra im Burgenlandkreis ist beschlossen. In einer Sitzung in Zeven bei Bremen hat der Aufsichtsrat am Montag für die Schließung gestimmt. Das hat die Eigentümer-Gruppe Deutsches Milchkontor (DMK) mitgeteilt.

Der Molkerei- und Käsereistandort in Bad Bibra soll laut DMK frühestens Anfang 2018 schließen. Das Unternehmen sei sich der Tragweite der Entscheidung bewusst, sehe aber keine wirtschaftlichen Alternativen. In der Burgenlandkäserei arbeiten rund 110 Mitarbeiter. Den Beschäftigten werde eine "umfassende Unterstützung im Rahmen der dafür ausgearbeiteten Grundlagen" zugesichert, teilte das DMK mit.

Im Juni hatte das DMK die Schließung der Burgenlandkäserei verkündet. Der Eigentümer begründet das Aus mit unzufriedenen Landwirten, die zu wenig Milch an die Molkerei lieferten. Auch andere Standorte in Deutschland will das DMK schließen: Betroffen sind neben Bad Bibra Werke in Rimbeck in Nordrhein-Westfalen, Nordhackstedt in Schleswig-Holstein und Bergen auf Rügen.