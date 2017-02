Keine Anleger, keine Fähre, kein Lokal – leer und verlassen liegt der Blütengrund an der Saale in Naumburg. Ende Januar musste Inhaber Manfred Schmidt das Idyll im Burgenlandkreis räumen. Der Grund: Die Stadt Naumburg hatte nach 25 Jahren den Pachtvertrag nicht verlängert.

20.000 Touristen kommen pro Jahr, aber der Blütengrund bietet momentan lediglich einen traurigen Anblick. Das findet auch Geschäftsmann Christian Künzer und hat deshalb Fährmann Schmidt ein Angebot gemacht. Die leerstehenden Gebäude am Rande des Blütengrunds wollte er wieder in Schuss bringen und der Naumburger Flotte so zu neuer Blüte verhelfen.

Die perfekte Kombination aus Natur, Wasser und Fähre

Doch Schmidt, der das Idyll vor 25 Jahren selbst mit aufgebaut hatte, hält nicht viel von dem Angebot. Er sagte dem MDR: "Die Gäste wollen im Grünen sitzen, sie wollen am Wasser sitzen und sie wollen der Fähre beim Übersetzen zuschauen." In dem Gartenlokal, das bis Januar existierte, sei das möglich gewesen. Mit dem verfallenen Gebäude am Rande des Blütengrunds jedoch nicht.

Das ehemalige Ferienlager steht mindestens 200 Meter vom Fluss entfernt. Zudem wird es regelmäßig vom Hochwasser heimgesucht. Eine Renovierung und spätere Nutzung wäre unternehmerischer Selbstmord, meint Schmidt. "In dieses Objekt kann man eine Million Euro reinstecken und man sieht nichts". Es sei ein Fass ohne Boden, das hätten ihm auch Fachleute gesagt.

Stadt will Fährbetrieb ab April wieder aufnehmen

Manfred Schmidt muss seine drei Ausflugsdampfer wohl verkaufen. Die Stadt Naumburg wiederum hat angekündigt, zumindest den Fährbetrieb ab April wieder aufzunehmen. Die Stadt müsste die Kosten dafür künftig aber selbst tragen.

Andreas Köpnick, der neun Jahre lang am Blütengrund Touristen über die Saale geschippert hat, hat seine Zweifel, ob aus dem Vorhaben der Stadt tatsächlich etwas wird. Drei Fährleute müsste die Stadt seiner Rechnung nach einstellen, um die Fährzeiten abdecken zu können. "Wenn man das auf die Saison hochrechnet, dann kommt man etwa auf 25.000 Euro, was so ein Mann kosten würde. Das mal drei sind dann schon 70.000 Euro. Und das erwirtschaftet die Fähre hier nie im Leben".