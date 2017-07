Unfallverursacher schwer verletzt A38 bei Sangerhausen voll gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 38 zwischen Allstedt und Dreieck Südharz in Richtung Göttingen voll gesperrt. Auch im Stau selbst gab es einen Folgeunfall bei Allstedt. Die letzte Ausfahrt ist zurzeit Eisleben. Auf den Umleitungsstrecken staut sich der Verkehr, besonders auf der B86 in Höhe Sangerhausen. Wie lange die Reinigungsarbeiten auf der Autobahn noch andauern, ist unklar.

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag am Autobahndreieck Südharz. Drei Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Ein Lkw geriet dabei in Brand, konnte aber sofort gelöscht werden. Ein Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt und musste aus dem Lastwagen befreit werden. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt.



Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen.