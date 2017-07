Fragen und Antworten Warum die A143 noch nicht fertig ist

Die Autobahn soll durch ein Naturschutzgebiet führen, in dem sehr seltener Rasen wächst – der sogenannte Magerrasen. Die Porphyrkuppen, Erhöhungen vulkanischen Ursprungs in Halles Umgebung, seien Lebensraum vieler seltener Tiere und Pflanzen, sagt Biologe Sebastian Voigt vom Naturschutzbund NABU. "Die Kuppen gelten als europäisches Naturerbe und sind nach der europäischen Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie sehr streng geschützt", erklärt Voigt. Nirgendwo in Deutschland gebe es einen derart reich ausgestatteten Lebensraum.



Die Naturschützer bezweifeln, dass die A143 wirklich nötig ist. Ihnen wäre es am liebsten, die Autobahn würde gar nicht gebaut.