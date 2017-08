Der Heidesee liegt in Halles Westen. Am Montag kam hier ein Kind ums Leben.

Der Heidesee liegt in Halles Westen. Am Montag kam hier ein Kind ums Leben.

Der Heidesee liegt in Halles Westen. Am Montag kam hier ein Kind ums Leben. Bildrechte: IMAGO

Siebenjährige in Halle gestorben Ermittlungen zum Badeunglück laufen

Hauptinhalt

Im Heidebad in Halle hat sich am Montag ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein sieben Jahre altes Mädchen wurde bewegungslos im Wasser entdeckt. Sie verstarb in einem Krankenhaus.