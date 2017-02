Der Bahnhof Sangerhausen musste am Mittag vorübergehend gesperrt werden. In einem Regionalzug war ein verdächtiger Umschlag gefunden worden. Einer Bundespolizei-Sprecherin zufolge war er mit einer Aufschrift gekennzeichnet, die vor einer gefährlichen Substanz warnt. Zug und Bahnhof wurden daraufhin geräumt. Feuerwehrmänner in Spezialanzügen haben den Umschlag inzwischen gesichert. Er wird nun genauer untersucht.

Der Zug wurde zunächst aus dem Verkehr genommen und in einer Halle untergestellt bis die Ergebnisse vorliegen. Der Bahnhof wurde am frühen Nachmittag wieder geöffnet.

Es ist nicht der erste Großeinsatz dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. In Merseburg und Weißenfels mussten vor gut vier Wochen die Amtsgerichte gesperrt werden, weil dort verdächtige Post einging. Wenige Tage später betraf das auch das Justizzentrum in Magdeburg. Dort wurde unbekanntes Pulver in einem Briefumschlag entdeckt. Einzelne Mitarbeiter klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden, auch wenn es sich laut Feuerwehr vermutlich nur um Kochsalz handelte. Auch hier wurde das Gebäude vorübergehend gesperrt und untersucht.