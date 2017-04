Die Hochstraße: Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Halle

Die Hochstraße: Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Halle

Die Hochstraße: Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Halle

Nadelöhr Hochstraße Neue Verkehrsbehinderungen in Halle

Autofahrer müssen sich in Halle auf mögliche Behinderungen auf der Hochstraße einstellen. An der Südbrücke Richtung Riebeckplatz werden letzte Restarbeiten der letzten Sperrung durchgeführt. Der Verkehr wird jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.