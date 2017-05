Wintersport an der Saale: In Rothenburg bei Könnern ist das 50. Baumblütenspringen ausgetragen worden. Die Veranstaltung ist eines von drei Springen, das der Ski- und Freizeitverein (SFV) Rothenburg pro Jahr austrägt.

Das erste Springen gab es Anfang April und war eine Art Casting für die Kinder, sagte der Vereinsvorsitzende Patrick Valentin: "Wir haben 17 Kinder gefunden, die sich getraut haben da runter zu springen. Und davon sind sogar fünf geblieben und nehmen heute am Springen teil. Wir hoffen, dass der Verein darüber am Leben bleibt und das nicht alles, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen habe, einfach zerfällt."