Ab den Sommerferien Baustellen-Marathon in Halle

In der Merseburger Straße sollen die Bauarbeiten am 26. Juni beginnen. Im nördlichen Abschnitt wird als Vorarbeit zum Ausbau der Straße und der Straßenbahngleise ein neuer Abwasserkanal gebaut. Bis März 2018 entsteht der Kanal auf 550 Meter Länge in einer Tiefe von sechs bis acht Metern. Danach wird die Merseburger Straße in Teilabschnitten bis Oktober 2019 erneuert. Die Straßenbahn kann eingleisig fahren, der Verkehr muss stadteinwärts umgeleitet werden.