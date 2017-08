Nach Befreiungsaktion in Lützen Mutmaßlicher Entführer kommt vor Gericht

Rund zwei Monate nach der Befreiungsaktion einer entführten Zwölfjährigen in Lützen soll der mutmaßliche Täter nun vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft in Leipzig hat gegen den 36-Jährigen Anklage erhoben. Ihm werden ein Sexualdelikt, Freiheitsberaubung und Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte.