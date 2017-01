Zoo Halle Die Superkräfte des Elefantenbullen Abu

Im Zoo Halle lebt ein afrikanischer Elefantenbulle, der seinesgleichen sucht. Was seine Besonderheit ausmacht, ist seine außergewöhnliche Fruchtbarkeit. Im vergangenen Jahr ist er Vater zweier Elefanten-Babys, Ayo und Tamika, geworden. Zum Vergleich: In ganz Europa werden durchschnittlich im Jahr etwa fünf afrikanische Elefantenkälber geboren.

Halles Zoodirektor Dr. Dennis Müller staunt: "Bei den afrikanischen Elefanten wüsste ich keinen Fall weltweit, wo in den letzten Jahren zwei Kälber so dicht hintereinander geboren wurden." Mit knapp zehn Jahren habe er bereits erfolgreich eine Kuh gedeckt. Das sei für afrikanische Elefanten ungewöhnlich, da sie mit zehn noch im Teenagealter sind. Normalerweise können sie erst mit 15 bis 20 Jahren Kühe erstmalig decken, so Müller.