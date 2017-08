Wer die A14 in Halle-Peißen verlassen möchte, muss dann bis Halle-Tornau weiterfahren. Dort solle man auf die Gegenfahrbahn wechseln, um so zurück nach Halle-Peißen zu gelangen, so das Ministerium. Die Auffahrt in Richtung Magdeburg ist an der Anschlussstelle Halle-Peißen während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt möglich. Die Arbeiten kosten rund anderthalb Millionen Euro.



