Zwergflusspferd aus dem Bergzoo Inola muss Halle verlassen

So sieht Zwergflusspferd Inola heute aus. Bildrechte: Zoo Halle

Ihre Geburt im Dezember 2015 war eine Sensation. Weltweit leben nur etwa 350 Mini-Flusspferde in Zoos. Nach sechs erfolglosen Jahren hatte Mutterkuh Samantha die kleine Inola in Halle zur Welt gebracht. Damals wog das Jungtier weniger als sechs Kilogramm. Heute, mit fast 16 Monaten, bringt sie etwa 70 Kilogramm auf die Waage.



Da die Tiere Einzelgänger sind, muss Inola nun von ihrer Mutter getrennt werden. In Zagreb wartet auf Inola allerdings der Zwergflusspferdbulle Otto. In einigen Jahren könnte dann in Kroatiens ältestem Zoo Nachwuchs anstehen.