Vogelgrippe-Angst im Zoo Halle Vize-Direktor soll tote Tiere versteckt haben

"Bei der zurückliegenden Vogelgrippeepidemie waren diese Untersuchungen und die Meldepflicht darüber hinaus von Amtswegen angeordnet", ergänzte Müller. Der Zoo achte in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und dem zuständigen Landesuntersuchungsamt in Stendal strikt auf die Einhaltung von seuchenrechtlichen Maßnahmen. Müller sagte: "Der Zoobestand war in der Vergangheit stets und ist auch aktuell frei von Vogelgrippe." Eine amtliche Bestätigung läge vor. Im übrigen gebe der Zoo keine Auskunft über Personalangelegenheiten.

Der Tierpark Köthen musste wegen der Vogelgrippe Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Bergzoo Halle mussten wegen der Vogelgrippe Vögel, Hühner und Enten in den Winterquartieren untergebracht werden. Einige Volieren und Käfige wurden mit Planen abgedeckt. Nur für die Pinguine in Halle hatte der Zoo eine Ausnahmegenehmigung erwirkt. Sie durften in ihrer Anlage im Freien bleiben.



Ende November 2016 war in Sachsen-Anhalt landesweit die Stallpflicht ausgerufen worden. Ende März war die Stallpflicht aufgehoben worden.