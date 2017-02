Authentische Orte: "Es war einmal in Deutschland" wurde in Weißenfels gedreht.

Premiere auf der Berlinale: "Es war einmal in Deutschland" Drehort Weißenfels: "Wir sind sehr glücklich darüber"

Zur 67. Ausgabe der Berlinale kommen Stars wie Richard Gere und Tom Tykwer. Die Berlinale gehört zu den wichtigsten Ereignissen der Filmbranche. Dort hat ein Film Premiere gefeiert, dessen Schlüsselszenen in Sachsen-Anhalt gedreht wurden: "Es war einmal in Deutschland". In den Hauptrollen spielen Moritz Bleibtreu und Antje Traue, die in ihrer Kindheit in Genthin lebte.