Reformationsjubiläum Private Unterkünfte für Kirchentag-Gäste gesucht

Gastgeber könnten für ihre Gäste auch einen Willkommensgruß von der Stadt Halle erhalten und die Besucher dann mit Salz, Halloren-Schokolade und Touristeninformationen begrüßen, sagte eine Sprecherin der Stadtmarketing Halle GmbH. Wer ein Privatquartier zur Verfügung stellen möchte, kann sich online über www.r2017.org/betten , per Email an quartiere@2017.org oder per Telefon unter der Nummer 03491/6434707 registrieren.

Beim "Kirchentag auf dem Weg" stehen Hunderte Veranstaltungen auf dem Programm, neben Gottesdiensten und Bibelarbeiten auch Auftritte von Gospelchören. Ein nächtliches "Band der offenen Kirchen" soll 75 Gotteshäuser umfassen und wird erstmals den Lutherweg entlang, Eisleben über Halle mit dem Kloster Petersberg und der Domstadt Merseburg verbinden. An der Marktkirche in Halle ist ein Open-Air-Abschlusskonzert geplant, bei dem Tausende Menschen zum "Halleluja" ansetzen sollen. Zudem sind ein Kunstspektakel, ein Familienkirchentag und Diskussionen über gesellschaftliche Fragen geplant. In Eisleben warten Geburtshaus, Taufkirche und Predigtkirche des Reformators mit einem umfangreichen Programm auf.

Am 25. Mai beginnen in acht mitteldeutschen Städten "Kirchentage auf dem Weg", die zusammen mit dem 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag zum Festwochenende führen. Zum großen Abschlussfestgottesdienst am 28. Mai auf den Elbwiesen in Wittenberg werden Hunderttausende Menschen erwartet. Einen Großteil der Besucher will die Deutsche Bahn per Zug zu dem Großereignis bringen. Dafür werden 100 Shuttle-Züge aus Mitteldeutschland und Berlin in die Lutherstadt verkehren. Seit Mittwoch können Fahrkarten für diese Züge gebucht werden. Mehr Informationen zu den Sonderzügen gibt es auf der Webseite des Vereins Reformationsjubiläum 2017.