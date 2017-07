Kampf gegen das Bienensterben Eine Sauna für Honigbienen

Das Wohlbefinden von Bienen ist nicht nur in Leislau Thema. In Derenburg im Harz kümmern sich Landwirte und Wissenschaftler verstärkt um Wildbienen. Damit sie sich in Sachsen-Anhalt wieder wohler fühlen, gibt es dort ein Projekt, das für mehr Artenvielfalt sorgen soll.



Es geht darum, Flächen zu schaffen, auf denen sich Wildbienen ansiedeln und Nahrung finden können. Das können Wegränder sein, Böschungen oder auch einfach Rasenflächen innerhalb von Gemeinden, die nicht gemäht werden. In und um Derenburg konnten schon 82 Wildbienen-Arten nachgewiesen werden.