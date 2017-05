Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch ein Verkehrschaos ausgelöst. Bei dem Unfall waren ein Lkw, ein Auto und ein Kleinbus ineinander gefahren. Die Bergungsarbeiten gestalteten nach Angaben der Polizei schwierig: Weil die brennenden Fahrzeuge gelöscht und danach die Fahrbahn von Öl und Trümmern befreit werden musste, wurde die Autobahn in Richtung Dresden gesperrt.

Die Hitze der brennenden Fahrzeuge beschädigte die Betonplatten der Fahrbahn. Etwa zehn dieser Platten sollen nun abgefräst werden. Uwe Langkammer von der Landesstraßenbaubehörde sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass etwa 250 Quadratmeter Autobahn beschädigt sind. Wie tief das Feuer den Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen hat, zeige sich erst nach und nach.

Die Feuerwehr war bis 3.00 Uhr nachts im Einsatz. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

"Wir hoffen, dass nun alles mitspielt – inklusive Wetter", so Langkammer. Gemeint ist die Hitze: Wenn es zu warm ist, kann die provisorische Asphaltdecke nicht schnell aushärten. Er strebe an, dass die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden können: "Jetzt hilft nur noch Daumendrücken."