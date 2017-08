Halles berühmteste Gänse "Das hat einen Aufschrei gegeben"

Was konnten Sie an Hilfestellung für das jetzige Vorhaben geben?

Dadurch, dass ich immer mal wieder einen Brunnen gemacht habe, kenne ich die Technologie ganz gut, früher und heute. Zu Weidanz Zeiten war die Wassertechnik anders. Das Wasser lief einfach aus den Düsen und lief weg. Das geht heute nicht mehr. Das Wasser muss heute in einen Umlauf, das heißt, es muss irgendwo ein Pumpenhaus in die Tiefe gesenkt werden, wo ein Wasserreservoir ist.

Durch Zufall existieren die fast 80 Jahre alten Gipsmodelle der Gänse noch. Mit ihrer Hilfe wurden die Bronzegänse einst gegossen. Bildrechte: Interessengemeinschaft Gänsebrunnen Kröllwitz Ich will mich auch um die Gänse kümmern. Es ist ein Glücksumstand, dass die Gipsmodelle noch da sind, in einer Gießerei bei Berlin. Da hat Weidanz die Gänse gießen lassen. Eigentlich werden die Gipsmodelle verschrottet, wenn der Bildhauer nicht mehr lebt. Doch der Großvater des jetzigen Inhabers hat gesagt: "Wenn ihr die Gießerei aufräumt, werden die Gänse nicht weggeschmissen. Die sind hübsch, lass die stehen." Und so sind sie heute noch da. Die Hälse waren natürlich gebrochen, aber das Gipsmodell ist jetzt repariert und man kann davon wieder einen Abdruck machen.

Wo ich noch helfen kann: Dass die Gänse ordentlich gegossen werden. Dass die Plinthe, diese runde Metallplatte, auf der die Gänse stehen, wieder im gleichen Maß zusammengesetzt wird, wie es ursprünglich war. Die war zersägt.

Wann genau hatten Sie mit Gustav Weidanz (1889 – 1970) zu tun? Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

Gustav Weidanz war Lehrmeister und Vorbild für den heute ebenfalls berühmten Bernd Göbel. Bildrechte: Interessengemeinschaft Gänsebrunnen Kröllwitz Es war meine Studentenzeit, in meinem vierten oder fünften Studienjahr. Weidanz war da schon weg von der Burg. Ich habe bei Lichtenfels [Gerhard Lichtenfels (1921-1978), Bildhauer] studiert und Weidanz war sein Lehrer. Wie sich das so ergibt, ging man dann natürlich zum Geburtstag von Weidanz. Ich war zwar nicht sein Schüler, aber da ich ihm viele seiner Kleinplastiken gegossen habe, hatte ich Kontakt zu ihm. Ich bin immer zu ihm in sein Atelier in der Schwuchtstraße gegangen. Das war so etwas wie ein Heiligtum, wenn man dort herein durfte.

Ich habe mich damals sehr für das Gießen interessiert und Weidanz hatte immer irgendetwas zu gießen. Kleine Plastiken, nichts Riesengroßes, sein Alterswerk eben. Zwischen 40 und 50 Zentimeter große Figuren oder Figurengruppen. Ihm gefiel das, so wie ich die gegossen habe. Die waren sehr scharf in der Oberfläche und ich denke, ich habe sie ordentlich überarbeitet. Bei dieser Gelegenheit musste man die Plastiken in die Hand nehmen. Es war produktiv zu sehen, wie er formt, wie er mit der Natur umgeht, wie er die Dinge vereinfacht. Das war auch so etwas wie eine Unterweisung, obwohl das nie mit Worten geschah.

Das Interview führte Luise Kotulla.

