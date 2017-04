Brennender Müll Blausäurewerte in Naundorf deutlich überschritten

Erst letzte Woche hatte es wieder auf der verlassenen Mülldeponie in Naundorf im Burgenlandkreis gebrannt. Ein etwa 400 Tonnen schwerer Müllberg stand in Flammen. Ob Schadstoffe in die Luft gelangt waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Jetzt schlägt die Feuerwehr Teuchern Alarm – denn die Grenzwerte für Blausäure seien um das Zehnfache überschritten worden. Das hätten Messungen ergeben.