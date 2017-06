Volksfest im Burgenlandkreis Kirschfest in Naumburg nach Bombendrohung evakuiert

Große Aufregung gab es am Freitagabend in Naumburg: Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei das Hussiten-Kirschfest abgebrochen. Tausende Gäste mussten das Festgelände verlassen. Das Programm soll am Samstag wie geplant fortgesetzt werden.