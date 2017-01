Bei einem Brand in einem Plattenbau in Bad Dürrenberg im Saalekreis sind drei Bewohner ums Leben gekommen. Das sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ulrike Diener, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Demnach wurden 13 weitere Menschen verletzt, acht von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die meisten von ihnen hätten eine Rauchvergiftung erlitten. Unter den Verletzten soll mindestens ein Kind sein. Das Feuer in dem Zehngeschosser sei um 3:15 Uhr gemeldet worden. Es sei inzwischen gelöscht.