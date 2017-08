Löscharbeiten dauern an Großbrand in Recyclingfirma bei Steigra

In der Recyclingfirma bei Steigra ist am Montag gegen 2 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie der Saalekreis mitteilte, brennen zwei Lagerhallen mit einer Fläche von 600 beziehungsweise 1.200 Quadratmetern. Darin stehen insgesamt 42 Tonnen Kunststoffabfälle in Flammen. Die größere der Hallen ist bereits eingestürzt. Die Feuerwehr lässt die Hallen kontrolliert niederbrennen.

Da sich auch Fahrzeuge und hochwertige Maschinen in einer der Hallen befinden, wird ein hoher Sachschaden erwartet. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von vier Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter, die zum Unglückszeitpunkt in der Halle arbeiteten, konnten sich in Sicherheit bringen.

Löscharbeiten dauern an

Die Feuerwehr wird nach Einschätzung der Polizei möglicherweise noch bis in die Nacht hinein im Einsatz sein. In einer Halle müssten noch Glut- und Brandnester gelöscht werden, teilte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die 105 Feuerwehrkräfte, die seit den frühen Morgenstunden im Einsatz waren, wurden mittlerweile ausgewechselt. Zur Brandbekämpfung wird zusätzlich zur Löschwasserversorgung über das Trinkwassernetz eine Wegstrecke zur Unstrut gelegt. In der kleineren Halle wird Löschschaum eingesetzt.

Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Angaben des Polizeisprechers nicht. Anwohner waren zuvor aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Feuerwehr vermutet einen technischen Defekt.

Mehr zum Thema: