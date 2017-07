Braunkohleregion Mitteldeutsches Revier Fördermittel für die wirtschaftliche Entwicklung

Der Leiter der Stabsstelle Strukturwandel im Bundeswirtschaftsministerium, Raphael L'Hoest, hat in Naumburg den Fördermittelbescheid an das Mitteldeutsche Revier übergeben. Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), und der Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, Jörn-Heinrich Tobaben, nahmen den Bescheid entgegen.

Im Hintergrund des Förderprogramms steht die Energiewende und ein möglicher Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohleförderung. Einzelne Entwicklungsideen können mit bis zu 200.000 Euro unterstützt werden. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) nennt Beispiele für förderfähige Maßnahmen: "Das kann die Weiterbildung von ehemals in der Braunkohlewirtschaft Beschäftigten, die Vernetzung der Unternehmen in den Regionen oder die Anwendung digitaler Technologien sein."

Insgesamt 40 Millionen Euro sollen in den kommenden zehn Jahren in die Braunkohleregionen Deutschlands fließen.

Laut einer Kurzstudie der Grünen arbeiten noch 2.600 Menschen im Mitteldeutschen Revier in der Braunkohle. Landrat Götz Ulrich setzte die Zahl im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT noch höher an: Es ginge nicht um weniger als 3.000, sondern um 6.000 Arbeitsplätze, "die direkt oder indirekt von der Braunkohle abhängen". Ein Ausstieg aus der Braunkohle in nur 13 Jahren wäre daher "eine regelrechte Katastrophe für den Burgenlandkreis und das gesamte Mitteldeutsche Revier".

Die Arbeitsplätze, die nach einem Braunkohleausstieg wegfielen, müssten ersetzt werden, so Götz. "Wir brauchen hochwertige Arbeitsplätze in der Chemie oder in anderen Industriezweigen", sagte er. Außerdem müsse in der Region die Breitbandverbindung ausgebaut werden und eine S-Bahn-Verbindung nach Leipzig und Jena entstehen.