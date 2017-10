Bundesstraße 91 Abriss der alten Saalebrücke rückt näher

Der Oktober ist angebrochen, der Sommer längst vorbei. Gebaut wird trotzdem – so auch auf der Bundesstraße 91. Dort sind Verkehrsbehinderungen schon seit geraumer Zeit an der Tagesordnung. In diesem Monat schließlich soll die alte Saalebrücke dem Erdboden gleich gemacht werden.