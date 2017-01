Denn die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren – und liegen vor allen Dingen im Zeitplan. Die 270 Quadratmeter große Bahnhofshalle nimmt Gestalt an. Nach seiner Fertigstellung wird der Bahnhof über alles verfügen, was ein Bahnhof braucht. Herzstück wird das Servicezentrum der Bahngesellschaft Abellio sein, die seit letztem Jahr die Strecke zwischen Halle und Kassel mit ihren Zügen befährt und dabei auch zweimal pro Stunde den Bahnhof in Eisleben bedient. Ein richtiges Reisezentrum, mit Mitarbeitern aus Fleisch und Blut, bei denen man Fahrkarten kaufen und Auskünfte einholen kann, ohne einen Computer zu bedienen. Der Betrieb des Servicezentrums ist bis zum Jahr 2030 festgeschrieben – für den Bahnhof eine gute Perspektive.

Bis zu 1.200 Reisende steigen täglich in Eisleben ein und aus. Man wolle, so sagt Thomas Fischer, den Menschen zeigen, dass man durch einen Bahnhof nicht nur rasch hindurchrennen müsse auf dem Weg zum Zug.

Ende März sollen die ersten Mieter ihre Schlüssel übergeben bekommen. Und im Mai soll dann der Bahnhof komplett seiner Bestimmung übergeben werden – pünktlich zum Reformationsjubiläum und zum Sachsen-Anhalt-Tag vom 16. bis zum 18. Juni 2017 in Eisleben. Wer schon vorher einen Blick ins Bahnhofsgebäude werfen will, der sei auf den 13. Januar verwiesen: An diesem Tag veranstaltet die Genossenschaft in Eisleben einen Tag der offenen Tür in ihrem "Bürgerbahnhof".