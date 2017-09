Bürgerentscheid in Halle Stadtverwaltung soll in altes Hochhaus ziehen

Die Einwohner von Halle haben sich bei einem Bürgerentscheid für die Sanierung und Nutzung eines leer stehenden Hochhauses ausgesprochen. Eine Mehrheit sprach sich am Sonntag dafür aus, dass Teile der Stadtverwaltung in die seit rund 20 Jahren leer stehende, sogenannte Scheibe A in Halle-Neustadt einziehen sollen.

Rund 57 Prozent der Abstimmenden votierten laut vorläufigem Endergebnis mit "Ja" auf die Frage, ob die Stadtverwaltung das dann sanierte Gebäude mieten soll. Insgesamt hatten sich etwas mehr als 107.000 Bürger an dem Bürgerentscheid beteiligt, das waren gut 56 Prozent aller Stimmberechtigten. Für eine Gültigkeit des Bürgerentscheides war eine Wahlbeteiligung von mindestens 25 Prozent nötig.

OB dafür, Stadtrat dagegen

Oberbürgermeister Bernd Wiegand befürwortet den Umzug. Bildrechte: IMAGO Momentan ist die Stadtverwaltung auf 26 Standorte in Halle verteilt. Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hatte daher die Idee, einen Teil der Verwaltung zu konzentrieren. 450 Mitarbeiter könnten am neuen Standort zusammengefasst werden, so die Idee der Stadt.



Nachdem sich der Stadtrat gegen einen Bürgerentscheid zu dem Thema ausgesprochen hatte, war er vom Halle-Neustadt-Verein initiiert worden. Im Juni hatte der Verein innerhalb kurzer Zeit die nötigen 7.500 Unterstützerunterschriften gesammelt.

Scheibe A steht seit 1998 leer

Die Scheibe A wurde 1972 in Halle-Neustadt als Studentenwohnheim gebaut und steht seit 1998 leer. Seitdem wurde das Gebäude, das zu einem Ensemble von insgesamt fünf Hochhäusern gehört, weder saniert noch bewohnt. Auch drei benachbarte Hochhäuser stehen leer.

Das Land Sachsen-Anhalt hatte das Hochhaus einst verkauft. Den letzten Eigentümer, eine Immobiliengesellschaft in Großbritannien, gibt es nach Angaben der Stadt Halle nicht mehr. Nun wird das Hochhaus vom Amtsgericht in Halle am 18. Oktober zwangsversteigert. Der Wert soll bei 560.000 Euro liegen.

Für die Nutzung des Hauses ist eine Netto-Kaltmiete von höchstens 9,90 Euro pro Quadratmeter festgelegt, bei einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren. Ob der Preis haltbar ist, hängt letztlich vom neuen Eigentümer ab.

