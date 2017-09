Hochhausscheibe A: Ein Bürgerentscheid für Halle

Worüber stimmen die Hallenser überhaupt ab?

Ja oder Nein – diese Entscheidung sollen etwa 193.000 wahlberechtigte Hallenser am Sonntag treffen. Sie entscheiden, ob der neue Verwaltungsstandort in Halle-Neustadt entstehen soll, genauer gesagt in der Hochhausscheibe A. Damit stimmen sie auch über die Zukunft des Hochhauses ab, das momentan leer steht und verfällt.

Was ist die Scheibe A?

So könnte ein Büro in der dann renovierten Scheibe A aussehen. Bildrechte: Stadt Halle/Saale Fünf Hochhäuser prägen das Stadtbild von Halle-Neustadt – genannt Scheiben. Sie stehen im Zentrum des Plattenbau-Stadtteils. Anfang der 1970er wurden sie gebaut, 19-stöckig und einst das Aushängeschild des Stadtteils. Heute stehen vier von ihnen leer. Nur eines ist saniert. Dort hat unter anderem das Jobcenter seinen Sitz.



Die Scheibe A befindet sich gleich gegenüber des Einkaufszentrums "Neustadt Centrum". 1998 waren die letzten Mieter ausgezogen, bis dahin wurde das Hochhaus als Studentenwohnheim genutzt. Es muss dringend renoviert werden. Momentan fliegen nur Tauben durch die eingeschlagenen Fenster ein und aus und verschmutzen das Gebäude.

Das steht auf dem Stimmzettel für den Bürgerentscheid: "Sind Sie dafür, dass die Stadt Halle (Saale) die [dann] sanierte Hochhausscheibe A in Halle-Neustadt als neuen Verwaltungsstandort zu einer Nettokaltmiete von maximal 9,90 €/m² pro Monat für einen Zeitraum von 30 Jahren anmietet?"

Manch einer spricht von einer Farce. Warum sollen die Bürger über den Standort der Verwaltung entscheiden?

Momentan ist die Verwaltung auf 26 Standorte in Halle verteilt. Halles Oberbürgermeister hatte die Idee, einen Teil der Verwaltung zu konzentrieren. Dafür schlug er die Scheibe in Halle-Neustadt vor. Laut Stadt gibt es derzeit eine "ineffiziente und unwirtschaftliche Struktur". 450 Mitarbeiter könnten am neuen Standort zusammengefasst werden.

Einige Stadträte werfen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (Foto) vor, undemokratisch zu handeln. Bildrechte: dpa Der Stadtrat hält nicht viel von der Idee. Eigentlich wollte der OB deshalb die Bürger entscheiden lassen. Doch als Stadtoberhaupt hat er dazu nicht die Berechtigung. So initiierte der Halle-Neustadt-Verein das Bürgerbegehren, das nun am Sonntag stattfinden wird. Einige Stadträte sprechen von einer Farce. Sie meinen, dass sich der OB über eine Entscheidung des Stadtrats hinwegsetzt. Ihr Vorwurf: Das sei undemokratisch.



Falls ein Viertel der wahlberechtigten Hallenser mit Ja stimmt, wäre der Umzug beschlossene Sache. Etwas weniger als 50.000 Stimmen sind dafür nötig. Der Stadtrat müsste dann nicht mehr gefragt werden.

Die Scheibe A wird nach dem Bürgerentscheid erst einmal planmäßig zwangsversteigert. Was hat das zu bedeuten?