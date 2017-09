Das Südpark-Viertel in Halle-Neustadt gilt seit längerer Zeit als Problemviertel der Stadt. Über Müll, nächtlichen Lärm und Kriminalität beschweren sich alteingesessene Einwohner. Und sie geben Ausländern die Schuld daran, vor allem den vor einigen Jahren zugezogenen Roma. Am Dienstagabend hatte die Stadt zum dritten Mal zu einer so genannten "Zukunftswerkstatt" eingeladen, ein Bürgerforum zur Zukunft des Viertels. Die derzeitige Lage im Überblick:

Beim ersten derartigen Bürgerforum vor einem Jahr hatte es Tumulte gegeben, als die Anwohner ihrem Ärger Luft machten. Wie ist die Stimmung mittlerweile?

Die Debatte am Dienstagabend verlief ruhig und sachlich. Das Interesse der Einwohner ist etwas abgeflacht. Mit etwa 200 Teilnehmern kamen deutlich weniger in die Turnhalle an der Offenbachstraße in Halle-Neustadt, als bei den vorangegangenen Treffen. Auch Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) war vor Ort sowie Vertreter der Stadt und der Polizei.

Man war dennoch auf mögliche Tumulte vorbereitet: So hatte das Ordnungsamt die Turnhalle vorab weiträumig abgesperrt und es gab Einlasskontrollen. Auch in der Halle selbst standen Polizisten für alle Fälle parat, die aber im Laufe des Abends nicht einschreiten mussten.

Gab es Vereinbarungen oder hat die Stadt Versprechungen gemacht?

Ein Thema war beispielsweise die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der Südpark im südlichsten Zipfel von Halle-Neustadt ist derzeit etwas von Bussen und Bahnen abgeschnitten. Das jedenfalls beklagen Anwohner immer wieder. Eine neue Buslinie durch den Südpark – wie im letzten Treffen angeregt – lehnt die Stadt aber ab. Das sei zu teuer, sagte Lars Löbner von der Stadtverwaltung. Er machte aber einen anderen Vorschlag: ein Bürgermobil oder ein Quartiersbus. So etwas stelle eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV-Angebots dar und sei deutlich kosteneffizienter in Betrieb und Anschaffung, da es nur um ein Fahrzeug ginge. Und es sei auch kein teurer Straßenumbau notwendig.

In Sachen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit stehen oftmals die im Viertel lebenden Sinti und Roma am Pranger. Kommen die bei den Versammlungen auch zu Wort?

Sinti und Roma kamen bisher nicht zu den Treffen. Rein statistisch sind sie aber nicht für den Großteil der Straftaten im Südpark verantwortlich. Der Großteil wird laut Polizei von Deutschen verübt.

Was hat sich bislang beim Thema Sicherheit getan?

Die Polizei hat insgesamt vier Überwachungskameras im Viertel installiert. Polizeirevier-Chef Karsten Thärigen sagte, mit diesen sei man sehr zufrieden und habe einige Straftaten aufklären können. Bestrebungen weitere Videokameras zu installieren, gebe es keine. Zudem ist ein Regionalbereichsbeamter vier Stunden täglich im Südpark-Viertel auf Streife. An fünf Tagen im Monat steht er für Sprechstunden bereit.

Der Sicherheits-Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, Tobias Teschner, erklärte, im ersten Halbjahr 2017 seien insgesamt 400 Mängelanzeigen und 50 Ordnungswidrigkeiten registriert worden. In den meisten Fällen habe es sich um Einkaufswagen und Sperrmüll gehandelt. Mittlerweile ist das Beschwerdeaufkommen laut Teschner rückgängig.

