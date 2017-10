Der SüdOstLink ist eine 540 Kilometer lange Energietrasse, die sich von Wolmirstedt bis nach Bayern ziehen soll. In Höhe der Saale-Unstrut-Region stehen zwei Routen für die Trasse zur Debatte: Eine verläuft annährend parallel zur Autobahn A9, die andere führt westlich um Halle herum, um dann auf Freyburg und Naumburg zuzulaufen. Diese Streckenführung ist die Variante, die derzeit bevorzugt wird. Doch gegen den geplanten Streckenverlauf der Trasse regt sich Widerstand im Burgenlandkreis.

Das für Redlich wichtigste Gegenargument ist der Eingriff in eine bisher intakte Landschaft. Die Region sei ein Tourismusgebiet, geprägt von Weinbergen. Daran hingen viele Arbeitsplätze. Wenn die Trasse gebaut werde, könnte diese Landschaft jedoch von breiten Schneisen mit hohen Masten durchzogen werden. Bei Erdkabeln, die beim SüdOstLink vor allem verwendet werden sollen, sei die Beeinträchtigung durch Strahlung enorm, sagt Redlich.

Für die Bewohner des Burgenlandkreises habe die Trasse daher wenig Nutzen, meint Redlich: "Die Menschen, die in dieser Region wohnen, und die ihr Land, ihre Kultur und ihre landwirtschaftlichen Gebiete opfern müssen, partizipieren nicht."

Die Bürgerinitiative lädt am 24. Oktober zur Gründungsversammlung ins Berghotel Zum Edelacker in Freyburg ein. Das Anliegen der Initiative sei, Bürger dort auf das Thema aufmerksam zu machen, sagt Redlich. Die Leute sollen aufgeklärt werden, was das Projekt für ihre Gesundheit und die touristische Entwicklung der Region bedeuten könne.