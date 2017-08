Investitionen im Burgenlandkreis Mehrere Millionen für Bildung und Tourismus

Der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistages im Burgenlandkreis hat am Montagabend beraten, wofür 52 Millionen Euro ausgegeben werden sollen. Das Geld stammt aus Gewerbesteuereinnahmen von der Deutschen Bank, die in der Stadt Lützen einen Firmensitz hat.

Mehr als die Hälfte der 52 Millionen Euro wird in Bildungseinrichtungen fließen. Der Landrat vom Burgenlandkreis, Götz Ulrich (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es bei den Schulen seit Jahren einen Investitionsstau gegeben habe. "Wir haben uns wichtige Schulobjekte herausgesucht." Das betreffe etwa die Neustadtschule in Weißenfels. In fast alle Gymnasien im Burgenlandkreis würden zudem kleinere Summen investiert.

Die übrigen Millionen werden in den Tourismus fließen. Insbesondere soll der Wassertourismus an den drei Flüssen Saale, Unstrut und Weiße Elster gefördert werden.

Götz Ulrich ist Landrat im Burgenlandkreis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Etwa 20 neue Bootsanlegestellen und einige Toiletten sollen an den Flüssen entstehen, so Ulrich. In den Kulturtourismus wird ebenfalls investiert: Die Schlösser in Weißenfels und Zeitz und die Arche Nebra sollen von den Steuereinnahmen profitieren. Die zusätzlichen Mittel sollen Kommunen von ihrem Eigenanteil entlasten, so dass deren Gelder in Sanierungen gehen können.