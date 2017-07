Callcenter aus Leipzig Neue Arbeitsplätze für Merseburg

Rund 100 Arbeitsplätze für Merseburg: Der Dienstleister TAS AG aus Leipzig baut ein Callcenter in der Saalestadt auf. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die Arbeit an dem neuen Standort bereits im August aufgenommen werden. Nach eigenen Angaben wird eine halbe Million Euro in den Ausbau einer leer stehenden ehemaligen Bankfiliale in der Klia-Passage an der Gotthardstraße investiert.

Laut Unternehmen werden für den neuen Standort noch Mitarbeiter, vor allem Teamleiter und Kundenberater, gesucht. Außerdem würden zahlreiche Mitarbeiter aus Merseburg täglich nach Leipzig pendeln. "Aus diesen Gründen etablieren wir in Merseburg den ersten von mehreren geplanten Standorten rund um unsere Zentrale in Leipzig", teilte Unternehmens-Vorstand Christian Geyer mit. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Callcenter in Leipzig mehr als 450 Mitarbeiter.

Die Arbeit beinhalte Kundenservice für Banken, Versicherungen, Energieversorger und Onlineshops. Das Unternehmen begründete die Expansion nach Merseburg mit der günstigen Lage der Stadt sowie dem "großen Potential an Arbeitskräften".

Die Arbeitslosenquote im Saalekreis liegt unter dem Landesdurchschnitt, zusammen mit den sogenannten Unterbeschäftigen und einer überdurchschnittlich hohen Quote in der Stadt Halle ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region jedoch auf hohem Niveau.

Die Bundesagentur für Arbeit weist für den Saalekreis im Juni 2017 eine Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent aus; knapp ein Prozentpunkt weniger als die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt in Sachsen-Anhalt. Das heißt rund 7.100 Menschen waren als arbeitslos und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend gemeldet. Hinzu kommen jedoch die sogenannten Unterbeschäftigten, also Menschen die in Kurzzeit arbeiten, in Altersteilzeit sind oder an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung teilnehmen. Im Saalekreis betrifft das laut Arbeitsagentur 10.600 Menschen.

In der Stadt Halle liegt die Zahl der Arbeitslosen jedoch deutlich höher. Hier waren im Juni 2017 mehr als 11.400 Menschen arbeitslos; 17.800 zählen als unterbeschäftigt. Die Quote liegt fast zwei Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

Die Callcenter-Branche steht auch immer wieder wegen niedriger Löhne, Teilarbeitszeit und hoher Arbeitsbelastung in der Kritik. Laut "Call Center Verband Deutschland" bescheinigt eine aktuelle Gehaltsstudie regional starke Lohnunterschiede und eine zunehmende Mitarbeiterunzufriedenheit; auch wenn die Einführung des Mindestlohns erfolgreich umgesetzt und die Brache auf Wachstumskurs sei.

Der Studie zufolge verdiente 2016 ein Kundenbetreuer im deutschlandweiten Durchschnitt 11,59 Euro pro Stunde. In Sachsen-Anhalt und Sachsen liegt der Stundenlohn auf Niedriglohnniveau – im Schnitt bei rund 10 Euro in der Stunde.

Ein Teamleiter bekam bundesweit im Durchschnitt 2.923 Euro im Monat, in Sachsen-Anhalt und Sachsen lag der Verdienst jedoch bei etwa 2.500 Euro im Monat. Zum Vergleich: In Teilen von Baden-Württemberg lag der Lohn 30 bis 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.

